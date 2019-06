Ex-Sporting Divanei diz ter sido abandonado por clube sérvio

Divanei, antigo jogador de futsal do Sporting, revela que o clube sérvio que o contratou, o KMF Ekonomac, lhe virou as costas e deixou de pagar o ordenado desde que sofreu uma lesão grave.

O jogador brasileiro explica que desde a sua lesão na ronda de Elite da Liga dos Campeões, a 18 de novembro, “tudo mudou” e deixou de contar com o apoio do clube sérvio.

“As pessoas em quem eu confiei me deram as costas. Fui para Lisboa procurar um tratamento digno com pessoas profissionais. Eu tive que pagar todos meus exames e tratamentos e ainda tive que pedir dinheiro emprestado para amigos para poder pagar minha cirurgia, pois nem isso o clube se propôs a pagar. E o mais grave ainda foi não terem me pagado durante todo esse tempo.”

Divanei revela que, depois de cinco meses sem receber salário, teve que pedir dinheiro emprestado para regressar ao Brasil.

“Por isso venho aqui pedir a vocês presidentes, diretores, treinadores: não tratem seus jogadores como objetos. Largamos nossas famílias, amigos, nosso conforto para ir em busca de uma vida melhor. Eu sempre fui profissional em todos os clubes que passei e nunca abandonei minhas responsabilidades, por isso, sejam profissionais e responsáveis quando contratar um atleta. Espero que a justiça seja feita e que vocês honrem com o prometido”, escreve o jogador que promete voltar mais forte.