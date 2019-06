FC Porto renova com Fábio Silva, pérola da formação

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com o jogador Fábio Silva, uma das pérolas da formação azul e branca.



Os dragões prolongaram a ligação com o avançado de 16 anos, que a partir de agora tem contrato até 2022.

“Estou muito feliz por renovar o meu contrato com o Futebol Clube do Porto. Foi uma época incrível e esta é a melhor maneira de terminar esta época”, disse Fábio Silva nas redes sociais do clube.

Fábio Silva foi uma das peças determinantes na grande época dos jovens do FC Porto, que conquistaram a Youth League e o título de campeão de Sub-19.

[notícia corrigida - Fábio Silva e não Flávio]