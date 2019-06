Trump recebe tratamento real no Reino Unido e faz declarações polémicas

O Presidente norte-americano foi convidado para um banquete pela Rainha de Inglaterra. Na cerimónia, Isabel II disse esperar que os “valores e interesses comuns” entre Reino Unido e EUA continuem a unir as duas nações no futuro.

“Esta noite, celebramos uma aliança que ajudou a garantir a segurança e prosperidade dos nossos povos durante décadas, e acredito que vai perdurar por muito muitos anos”, disse a monarca.

No seu discurso no Palácio de Buckingham, Donald Trump elogiou Isabel II, que “personifica o espírito de dignidade, dever e patriotismo que palpita no coração dos todos os britânicos”.

O Presidente norte-americano também destacou os “valores comuns” entre os dois países e a ligação que ficou para sempre selada com “essa grande cruzada” do Dia D, durante a II Guerra Mundial.

Na terça-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, organiza um pequeno-almoço de negócios com empresários dos dois países, após o qual recebe Donald Trump na residência oficial, em Downing Street, para almoço, seguido por uma conferência de imprensa.



À noite, o Presidente norte-americano oferece um jantar de agradecimento na residência do embaixador dos EUA, no qual o príncipe Carlos vai participar em nome da Rainha.



Na quarta-feira, Donald Trump, a Rainha, o príncipe Carlos e outros chefes de Estado e de Governo participam num evento comemorativo em Portsmouth, no sul de Inglaterra, do 75.º aniversário do desembarque do Dia D das forças aliadas, momento que contribuiu para a derrota da invasão nazi na II Guerra Mundial.