Incêndio na VCI do Porto atinge viaturas estacionadas

Um incêndio numa zona de silvado na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, afetou hoje “várias viaturas”, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

“O fogo foi dominado, mas chegou a afetar várias viaturas estacionadas numa zona próxima. Neste momento não é possível quantificar os danos”, indicou a mesma fonte à agência Lusa.

A ocorrência foi registada às 16:57 horas na VCI, sentido Arrábida/Freixo, em zona próxima do viaduto do Amial.

No local estão meio dos Bombeiros Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses e de São Mamede de Infesta, corporação de Matosinhos.