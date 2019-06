Médicos marcam greve nacional para dia 3 de julho

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) anunciou esta segunda-feira a convocação de uma greve nacional para o dia 3 de julho.

Segundo o comunicado, publicado no site da FNAM, o Ministério da Sáude continua a recusar negociar com o sindicato, não obstante a realização de duas greves em 2017 e uma em 2018.

Em causa está uma lista de 16 reivindicações, entre as quais o limite de 12 horas de trabalho nas urgências, a diminuição do número de utentes por médico de família de 1.900 para 1.500 e a revisão da carreira e dos salários.

Os médicos pedem ainda a abertura de concursos de progressão na carreirao respeito integral pela legislação laboral médica, "terminando uma vez por todas com a violação sistemática do descanso compensatório e dos horários de trabalho".

O sindicato acusa o Governo de recusar negociar, mas não só. "Para além da recusa em negociar, este Governo afrontou o sindicalismo médico ao legislar, de forma unilateral,a atribuição de incentivos à mobilidade geográfica de trabalhadores médicos – trazendo maior discriminação – um novo regime jurídico da gestão hospitalar e uma nova regulamentação dos CRI", diz a FNAM.

A federação depositava alguma esperança na mudança do ministro, mas em vão, diz. "A mudança de Ministro de Saúde, em Outubro de 2018, nada acrescentou, mantendo-se a postura de empatar e diferir a tomada de decisões, bem como uma atitude de alguma hostilidade contra os médicos, de que é exemplo as afirmações desrespeitosas sobre a obrigatoriedade da permanência dos jovens médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) após o término da especialidade, menosprezando o seu contributo para a manutenção do SNS."

