CDS: “Não deixaremos que a Lei de Bases da Saúde se transforme num 'brinquedo ideológico' da esquerda"

O CDS acusa o Governo “das esquerdas” de brincar com a lei de bases da Saúde.

O líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães, avisou, esta segunda-feira, durante as jornadas parlamentares do CDS, que o partido não deixará que a Lei de Bases da Saúde se transforme num “brinquedo ideológico” das “maiorias de esquerda”.

“Por falar por preconceito”, atirou o centrista, “o CDS será contra qualquer tipo de experimentalismo ideológico como estamos a assistir relativamente à Lei de Bases da Saúde”.



Para Nuno Magalhães, a falta de acordo relativamente à questão deve-se a “interesses eleitorais”.

Tanto o PS como o BE e “ultimamente também o PCP” querem prolongar o processo para “o mais perto possível das eleições”, acusou o centrista que garantiu, ainda, o chumbo antecipado do CDS caso a questão se arraste para as vésperas das legislativas.

“Não aceitaremos uma lei de bases feita de véspera e em vésperas de eleições”, rematou.

A saúde é o tema escolhido para as jornadas parlamentares do CDS que decorrem até esta terça feira no distrito do Porto.