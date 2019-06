Caneira apela a intervenção de Marcelo para juntar Benfica, FC Porto e Sporting

Marco Caneira apela a Marcelo Rebelo de Sousa para que intervenha no futebol português e junte Benfica, FC Porto e Sporting na mesma mesa. O antigo futebolista considera que só com os três grandes a remarem para o mesmo lado é que será possível fazer as reformas necessárias.

"Juntar os três grandes para falar sobre o que querem para o futebol português seria um passo muito importante. Algo que achamos difícil, mas talvez com o poder político associado [seja possível]. O presidente Marcelo tem tido a capacidade de absorver muitas situações em Portugal. Talvez possa ser ele a absorver esta situação", sugere o antigo jogador de Benfica e Sporting, entre outros clubes, na Conferência Bola Branca, onde fez parte do painel de ex-jogadores, ao lado de Nuno Gomes e Maniche.

Todos apresentaram preocupações sérias sobre o rumo que o futebol português está a tomar e defenderam uma mudança vincada no "status quo". Contenção verbal de comentadores, bilhetes a preços ajustados, revisão dos horários dos jogos, mais diálogo, mais planeamento. Foram algumas da sugestões apresentadas.