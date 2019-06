Moscovo não aceita críticas de Trump. Ofensiva na Síria é para continuar

O Kremlin rejeitou esta segunda-feira as críticas feitas por Donald Trump em relação à ofensiva de Damasco, apoiada pela Rússia, contra a região de Idlib, que continua nas mãos de rebeldes.

No domingo Donald Trump pediu às forças russas e sírias para deixarem de bombardear a cidade de Idlib, que ameaça provocar uma crise humanitária. Mais de 200 mil pessoas já abandonaram a cidade desde o início da ofensiva, em finais de abril, procurando refúgio na fronteira da Turquia.

Moscovo, porém, garante que os ataques são necessários para acabar com o lançamento de projéteis de zona rebelde contra aldeias e vilas circundantes e culpa a Turquia por não assegurar o fim dessas atividades por parte dos rebeldes.

“É evidente que os ataques feitos por militantes em Idlib não são aceitáveis e estamos a tomar medidas para neutraliza-los”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em declarações reproduzidas pela Reuters.

A região de Idlib é uma das últimas que permanece nas mãos de forças rebeldes de inspiração jihadista. Ao longo dos últimos anos vários contingentes de combatentes aceitaram ser deslocados para Idlib, perto da fronteira com a Turquia, quando as zonas que ocupavam estavam já cercadas pelas forças leais ao regime. Agora, Damasco parece apostada em eliminar estas forças do seu território, empurrando-as para a Turquia ou obrigando-as a render-se.

A Turquia tem apoiado estes grupos e negociado em seu favor no palco internacional, mas com o apoio de Moscovo a Síria tem conseguido fazer frente ao governo de Ancara.

Caso consiga recuperar Idlib, Bashar al-Assad tomará um passo importantíssimo para garantir o controlo de todo o território sírio. Fora das suas mãos fica uma pequena bolsa de território em torno de um posto fronteiriço com o Iraque, em Al-Tanf. É controlada por militares do Exército Livre da Síria, que foram apoiados pelos Estados Unidos no combate contra o Estado Islâmico e não apresenta grande ameaça ao regime.

De resto, o nordeste do país continua a ser ocupado por uma coligação de forças curdas, cristãs e outras, denominadas Forças Democráticas da Síria, que com o apoio de Washington conseguiram derrotar territorialmente o Estado Islâmico.

Apesar de serem, em princípio, contra o regime de Assad, as FDS e as Forças Armadas da Síria têm observado um pacto de não-agressão.