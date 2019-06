Peseiro diz ter sido maltratado no Sporting

José Peseiro admite que foi maltratado no Sporting por duas ocasiões. Em declarações na Conferência Bola Branca, o técnico diz que o Sporting é o clube que, atualmente, menos contribuiu para o ambiente tóxico do futebol português, apesar do tratamento que recebeu.

"Tenho razões de queixas do Sporting, pela forma como fui tratado por duas vezes, mas o Sporting é o clube que menos contribui para este ambiente. Exceto quando estava lá o Bruno de Carvalho", disse.

Peseiro foi o escolhido de Sousa Cintra para treinar o Sporting, na transição entre a saída de Bruno Carvalho e a eleição de um novo presidente. Pouco depois da entrada de Frederico Varandas, e na sucessão de uma derrota, em casa, contra o Estoril, na Taça da Liga, Peseiro foi despedido.

Esta foi a segunda passagem do experiente treinador pelo Sporting, clube que representou em 2004/05 e um breve período em 2005/06.