“Uma referência do século XX” e “absolutamente inovadora e forte”. Reações à morte de Agustina

No campo da literatura, também têm sido muitas as reações à morte de Agustina. Em declarações à Renascença , a escritora Lídia Jorge lembra a criação de uma obra única e sublinha a capacidade criativa de Agustina Bessa-Luís.

O escritor e professor universitário Rui Zink considera Agustina Bessa-Luís "um tesouro nacional". No dia da morte da escritora, Rui Zink diz que a escritora deixa "a obra e o cheirinho do seu humor e da sua ironia".

Pilar del Río cita José Saramago sobre Agustina Bessa-Luís

A viúva de José Saramago recorre a palavras do Prémio Nobel da Literatura para falar sobre Agustina.

"Remeto-me ao que disse José Saramago sobre o que ela escreveu: que se há em Portugal um escritor que participe da natureza do génio, é Agustina Bessa-Luís", lembrou Pilar del Río, em declarações à agência Lusa.

A presidente da Fundação José Saramago fala num sentimento de "orfandade" e lembra que a "grande escritora" Agustina Bessa-Luís "dinamizou a Cultura de Portugal com a sua obra, com a sua personalidade, com as suas declarações, que tinha uma voz própria e uma obra esplêndida".