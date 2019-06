Marcelo “curva-se perante o génio” de Agustina

Marcelo Rebelo de Sousa reage à morte de Agustina Bessa-Luís curvando-se “perante o seu génio” e sublinhando a singularidade e importância da escritora na literatura portuguesa.

“Há personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós. Agustina Bessa-Luís é uma dessas personalidades”, começa por escrever o Presidente da República.

Na nota de condolências divulgada no site da Presidência, Marcelo descreve a escritora “como criadora, como cidadã, como retrato da força telúrica de um povo e da profunda ligação entre as nossas raízes e os tempos presentes e vindouros”.

“De ‘antes quebrar do que torcer’ testemunhou, com o rigor inexcedível da sua escrita, nunca corrigida, o fim de um Portugal e o nascimento de outro. Um e outro feitos do Portugal eterno.

E é a esse Portugal eterno que ela pertence”, aponta o chefe de Estado.

“O Presidente da República curva-se perante o seu génio e expressa aos seus familiares as mais sentidas condolências”, conclui.

Agustina Bessa-Luís morreu esta segunda-feira. O bispo do Porto vai celebrar a missa exequial na terça-feira, às 16h00, na Sé do Porto.

O funeral segue depois para a Régua.