Morreu a escritora Agustina Bessa-Luís

Agustina Bessa-Luís morreu esta segunda-feira, dia 3 de junho. O bispo do Porto confirma à Renascença a morte da escritora.



D. Manuel Linda vai celebrar a missa exequial na terça-feira, às 16h00, na Sé do Porto. O funeral segue depois para a Régua, onde também está sepultado o seu marido, Alberto Luís, falecido em novembro de 2017.

Em comunicado publicado no Círculo Agustina Bessa-Luís, a família detalha que “o corpo ficará em câmara ardente a partir das 10h30” de terça-feira, dia 4. “Finda a cerimónia religiosa presidida pelo Senhor Dom Manuel Linda, bispo do Porto, o corpo seguirá para o cemitério do Peso da Régua, onde será sepultado na intimidade da família”.

Agustina Bessa-Luís escreveu livros de vários tipos, mas foram os romances que mais a distinguiram. Em especial, “A Sibila” – publicado em 1954, remete para as figuras clássicas das sibilas, como a Delfos.

A obra, a que mais prestígio lhe trouxe, valeu à escritora o Prémio Delfim Guimarães e o Prémio Eça de Queiroz. Fez ainda parte, durante vários anos, do programa de Português do secundário.

Em 2004, Agustina Bessa-Luís recebe o mais importante prémio literário da língua portuguesa: o Prémio Camões. O júri foi unânime em considerar que a obra da escritora "traduz a criação de um universo romanesco de riqueza incomparável, contribuindo para o enriquecimento do património literário e cultural da língua comum".

No mesmo ano, é agraciada com o Prémio Vergílio Ferreira, atribuído pela Universidade de Évora.

O Presidente da República foi dos primeiros a reagir a morte de Agustina. Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa “curva-se perante o génio” da escritora.

Ímpar

Todos os que tentaram reconhecem ser difícil definir e contextualizar, em termos de correntes, a obra de Agustina Bessa-Luís na história da literatura portuguesa.

A escritora surgiu no panorama literário português numa altura em que a oposição entre o neo-realismo e o modernismo do movimento da “Presença” (uma das mais influentes revistas literárias do Portugal do século XX) atingia o seu auge.

Ao todo, Agustina Bessa-Luís escreveu 48 romances, cinco peças teatro, dezenas de crónicas e textos ensaísticos. Deixou ainda obra na literatura infantil, com “A Memória de Giz” (1983), “Contos Amarantinos” (1987), “Dentes de Rato” (1987), “Vento, Areia e Amoras Bravas” (1990) e “O Dourado” (2007).

Algumas obras passaram para o cinema: sete pela mão de Manoel de Oliveira e uma com João Botelho:

“Francisca” (1981, do romance Fanny Owen);

“Vale Abrão” (1993);

“O Convento” (1995, com Catherine Deneuve e John Malkovich, adaptado do romance “As Terras de Risco”)

“Party” (1996);

“Inquetude” (1998, baseado no conto “A Mãe de um Rio”);

“O Princípio da Incerteza” (2002);

“Espelho Mágico” (2005, do romance “A Alma dos Ricos”) e

“A Corte do Norte” (2009, realizado por João Botelho).