Pepe garante que não há separação entre norte e sul na seleção

Pepe, defesa-centra da seleção portuguesa, garante que há um bom ambiente no grupo, e não há rivalidade entre norte e sul, independentemente da rivalidade entre os clubes que os jogadores representam.

"O ambiente está espetacular. Quando cheguei à seleção notava-se a rivalidade entre norte e sul. Hoje em dia, não há isso no nosso grupo de trabalho. Independentemente de onde jogam os jogadores, defendemos o nosso país. Tenho a certeza que todos vão apoiar a seleção na quarta-feira, vão dar o melhor para empurrar a equipa para a vitória", disse, em conferência de imprensa.

João Félix, jovem do Benfica, foi assobiado à chegada ao estágio da seleção, em Espinho. Pepe olha para a Suíça como um adversário de grande qualidade, mas recorda que Portugal tem o melhor jogador do mundo.

"Quando temos o melhor jogador do mundo, os adversários têm de ter mais atenção, o que pode dar mais espaços para nós. Temos de ter muito cuidado com o coletivo da Suíça. Estiveram a perder com a Bélgica, mudaram o esquema tático, o que diz muito do coletivo deles. Vamos estar preparados", disse.

Favoritismo ignorado

Pepe reconhece que o facto de jogar em casa implica um maior peso do favoritismo, mas prefere pensar de outra forma.



"Jogando em casa, teoricamente para muitos, somos os favoritos, mas não temos de pensar por aí. São quatro seleções de muita qualidade, somos candidatos, acredito que sim, queremos ganhar sempre mais, mas não vejo o favoritismo dessa forma. Temos de respeitar os nossos adversários e vamos fazer tudo para ganhar", disse.

Portugal estreia-se na "final four" da Liga das Nações na quarta-feira, contra a Suíça, no Estádio do Dragão.