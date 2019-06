Árbitro alemão no Portugal-Suíça

O alemão Felix Brych vai arbitrar o jogo entre a seleção portuguesa de futebol e a Suíça, das meias-finais da Liga das Nações, na quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, revelou hoje a UEFA.

Felix Brych, de 43 anos e internacional desde 2007, vai arbitrar pela terceira vez a equipa das ‘quinas’, depois de ter estado no empate 1-1 frente à Polónia, nos quartos de final do Euro2016, que Portugal viria a vencer nas grandes penalidades (5-3), e no triunfo por 1-0 frente à Dinamarca, na qualificação para o mesmo Europeu.

Brych já dirigiu duas finais de competições europeias de clubes, caso da Liga dos Campeões de 2016/17, que o Real Madrid venceu por 4-1 frente à Juventus, e da Liga Europa de 2013/14, que o Benfica perdeu frente ao Sevilha (4-2 nas grandes penalidades, depois do 0-0 após prolongamento).

Na presente temporada, o alemão arbitrou a goleada do Benfica no terreno do PAOK, por 4-1, nos ‘play-offs’ da Liga dos Campeões.

Portugal e Suíça disputam na quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, um lugar na final da Liga das Nações, frente ao vencedor do embate entre Inglaterra e Holanda, marcado para quinta-feira, em Guimarães.