Félix assobiado na seleção. "Comportamento imbecil que não representa apoio do país"

João Paulo Rebelo, Secretário Geral do Desporto e Juventude, diz que os assobios que João Félix recebeu, à chegada ao estágio da seleção nacional, em Espinho, não representam o apoio da esmagadora maioria dos portugueses.

"Tenho a certeza que o comportamento imbecil de meia dúzia de pessoas não representa o esmagador apoio que o país dá aos nossos jogadores, sobretudo quando vestem a camisola da seleção", disse, em declarações à margem da I Conferência Bola Branca.

O jovem do Benfica foi insultado e assobiado à chegada à concentração da seleção, no domingo, onde a seleção vai ficar hospedada durante a Liga das Nações.

Justiça precisa de tempo

O Secretário Geral do Desporto e Juventude falou ainda sobre os diferentes casos de violência no futebol, como o adepto do Benfica que foi agredido com uma pedra, ou a vandalização da casa do árbitro Jorge Sousa, na véspera da última jornada do campeonato. João Pauo Rebelo pede tempo para que a justiça funcione.

"Quando há uma invasão de prioridade, ou agressões a árbitros, são qualificados como crimes públicos, não dependem de qualquer tipo de queixa. A justiça funciona no nosso país, às vezes temos um ansiedade que a justiça funcione num tempo que não é da justiça",