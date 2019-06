Golo de Cristiano Ronaldo eleito o melhor da Liga dos Campeões

Um golo de Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor da ediçãso 2018/19 da Liga dos Campeões. O internacional português apontou um fantástico tento, de primeira, contra o Manchester United, na fase de grupos da prova.

A UEFA elegeu os dez melhores golos da temporada, e CR7 ultrapassou toda a concorrência. Em segundo lugar ficou Lionel Messi, do Barcelona, com um golo de livre direto na primeira mão das meias-finais, em Camp Nou, contra o Liverpool.

Sadio Mané, do Liverpool, fechou o pódio, pelo golo contr ao Bayern de Munique, na segunda mão dos oitavos de final da prova.

Rakitic, Sané, Mbappé, Sterling, Dembélé, Philippe Coutinho e Suárez ficaram no "top-10" dos melhores golos da temporada na liga milionária.

O troféu foi conquistado pelo Liverpool, no sábado, com uma vitória por 2-0 frente ao Tottenham, no Wanda Metropolitano, em Madrid.