Portugal derrota a Bulgária na Liga das Nações de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol venceu a Bulgária, por 3-1, este domingo, no terceiro jogo da Pool 2 da Liga das Nações, que decorreu em Mendonza, na Argentina.

Depois da derrota, por 3-0, diante do Canadá, Portugal recompôs-se para bater a equipa búlgara.

A equipa das quinas venceu o primeiro "set", por 25-21, mas deixou-se empatar no segundo, que a Bulgária arrecadou por 19-25.

Contudo, Portugal não cedeu à pressão e recolocou-se em vantagem, no terceiro "set", com uma vitória por 28-26. No derradeiro parcial, a Bulgária adiantou-se, mas Portugal operou a reviravolta e carimbou o triunfo, com um resultado de 25-23.

A seleção portuguesa viaja agora para a Rússia, onde vai competir na Pool 6 com a seleção anfitrião, os Estados Unidos e Itália, nos dias 6, 7 e 9 deste mês.