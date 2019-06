Alvo do Sporting garante manutenção na I Liga francesa

O Dijon garantiu a manutenção na I Liga francesa, este domingo, ao vencer o Dijon, em casa, por 3-1, na segunda mão do "play off" de acesso. Valentin Rosier, que tem sido associado ao interesse do Sporting, falhou o jogo, devido a uma lesão num metatarso.

Dado que a primeira mão terminara com um empate a uma bola, quem ganhasse este jogo teria acesso à Ligue 1 - manutenção para o Dijon e subida para o Lens. Os mustardas adiantaram-se, aos 28 minutos, por intermédio de Naim Siti. Volvidos 11 minutos, Jean-Kevin Duverne reestabeleceu a igualdade, que durou até ao intervalo.

Aos 70 minutos, Wesley Said devolveu a vantagem ao Dijon e, já nos descontos da partida, Naim Siti "bisou" e confirmou a permanência dos mustardas, que tinham terminado o campeonato no 18.º lugar, no principal escalão do futebol francês.