Stephens bate Muguruza na corrida aos "quartos" de Roland Garros

Sloane Stephens apurou-se para os quartos de final de Roland Garros, este domingo, ao derrotar a espanhola Garbiñe Muguruza.

A tenista norte-americana, número sete do mundo, precisou apenas de 1h40 para superar Muguruza, que atualmente é a 19.ª classificada do "ranking" WTA, mas já foi a número um do mundo, em dois "sets", por 6-4 e 6-3.

No ano passado, Stephens foi a finalista vencida do segundo torneio do Grand Slam da época, tendo perdido para a romena Simona Halep, na final.

Para lá chegar de novo, a norte-americana terá de ultrapassar a britânica Johanna Konta, número 26 da hierarquia, que derrotou a croata Donna Vekic, 23.ª WTA, por 6-2 e 6-4, ao cabo de 1h324.