Oliveirense derrota Benfica e conquista Taça de Portugal de hóquei em patins

A Oliveirense conquistou a Taça de Portugal de hóquei em patins, este domingo, ao derrotar o Benfica, na final, por 5-2.

A jogar em casa, a equipa de Oliveira de Azeméis chegou, ainda antes dos 10 minutos, a uma vantagem de dois golos, marcados por Marc Torra e Jorge Silva. Nicolía reduziu para o Benfica, mas ainda antes do intervalo Xavier Barroso repôs a diferença de dois golos.

Na segunda parte, a Oliveirense fez o 4-1, por intermédio de Marc Torra, e ficou ainda mais confortável no jogo. Perto do final, o Benfica beneficiou de uma grande penalidade, convertida por Nicolía, e ainda sonhou, mas a Oliveirense abateu as esperanças logo de seguida, com um golo de Jordi Bargalló, também de grande penalidade.