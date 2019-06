Reyes despistou-se a 237 quilómetros por hora

O carro em que seguia Jose Antonio Reyes circulava a uma velocidade de 237 quilómetros por hora quando se despistou. O desastre, ocorrido no sábado, levou à morte do jogador espanhol e de um primo.

O acidente foi "muito provavelmente" provocado por perda de controlo do carro, após o rebentamento de um pneu, de acordo com o relatório da Guardia Civil a que o jornal catalão "Mundo Deportivo" teve acesso. Reyes seguia com outro familiar, que ficou gravemente ferido.

Consta no relatório que, após o rebentamento do pneu, o Mercedes Brabus S550, em que seguia o futebolista espanhol, despistou-se ao quilómetro 18 da auto-estrada A-376, que faz a ligação de Sevilha a Trera, terra natal de Reyes, pelas 11h40 de sábado.

O carro ainda percorreu cerca de 200 metros, antes de chocar com separadores de obras e incendiar-se.

Este domingo, realizou-se o funeral de Jose Antonio Reyes, no Estádio Sánchez Pizjuán, do Sevilha. Dois representantes do Benfica, Luisão e o vice-presidente Varandas Fernandes, marcaram presença na cerimónia de despedida ao antigo jogador do clube encarnado.

Além de Sevilha e Benfica, Reyes, que morreu com 35 anos de idade, representou Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Espanhol, Córdoba, Xinjiang Tinshan (da China) e Extremadura.