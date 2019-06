Praiense, União de Leiria e Vilafranquense nas meias-finais do Campeonato de Portugal

A União de Leiria, o Praiense e o Vilafranquense garantiram, este domingo, a presença nas meias-finais do apuramento do campeão do Campeonato de Portugal, na luta pelo acesso à II Liga.

Os leirienses partiam com vantagem para a segunda mão frente ao Lusitânia, visto que tinham vencido na Lourosa, no primeiro jogo, por 2-3. Neste jogo, em casa, a União triunfou por 2-0. Golos marcados por O jogo no Estádio Magalhães Pessoa foi disputado à porta fechada, devido a castigo imposto pela Federação Portuguesa de Futebol.

O Praiense fez valer o triunfo da primeira mão, fora, por 0-1, com um empate, na receção ao Fafe, por 1-1.

Já o Vilafranquense, que tinha batido o Vizela, na primeira mão, por 2-0, perdeu na segunda, fora, por 3-1. No entanto, seguiu em frente, devido ao golo marcado fora.

O outro duelo dos quartos de final, entre Casa Pia e Espinho, vai ser decidido nos penáltis. No final do tempo regulamentar, os espinhenses venciam por 1-0, a contrapor o mesmo resultado obtido pelo Casa Pia, na primeira mão.

As meias-finais vão opor União de Leiria a Vilafranquense, e Casa Pia ou Espinho ao Praiense. A primeira mão está marcada para 9 de junho, a segunda para o dia 16. Os dois finalistas sobem à II Liga.