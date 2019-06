FC Porto vence a Taça de Portugal de andebol

O FC Porto conquistou a Taça de Portugal, este domingo, ao vencer o Águas Santas, por 31-30. Os dragões juntam este título ao campeonato, perfazendo uma "dobradinha" inédita para o clube, em andebol.

Os campeões nacionais dominaram toda a primeira parte e, ao intervalo, venciam por 18-11. Porém, nos últimos minutos do encontro, o Águas Santas conseguiu uma grande recuperação e colocou-se a apenas um golo do adversário. O Porto acordou, aguentou e confirmou a vitória.

A final deorreu no Pavilhão Multiusos de Sines. O Porto chegou à final após eliminar o Póvoa AC, já o Águas Santas superou o Madeira SAD.

Esta foi uma época de sonho para a equipa de andebol do FC Porto, que além da conquista do campeonato, a três jornadas do fim, e da Taça de Portugal, tornou-se a primeira equipa portuguesa a chegar à "final four" da Taça EHF, tendo conseguido arrecadar o terceiro lugar.