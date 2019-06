​Mulher morre em prova de trail em Ponte de Lima

Uma mulher com cerca de 50 anos morreu este domingo de "doença súbita" durante a prova de trail no Caminho Minho e Lima, em Ponte de Lima (Viana do Castelo), disse fonte dos Bombeiros de Ponte de Lima.



Em declarações à agência Lusa, fonte dos Bombeiros de Ponte de Lima disse que uma mulher, com cerca de 50 anos, que estava a participar na prova de corrida Minto Lima Trail morreu de "doença súbita".