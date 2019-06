Mário Rui está de saída do Nápoles

Mário Rui está de saída do Nápoes. A revelação foi feita pelo agente do jogador, em declarações reproduzidas no jornal "O Jogo".

"Lamento ter de encontrar um novo clube para o Mário Rui. Não teve o reconhecimento que merecia. Parece não haver qualquer vontade do clube em tê-lo na próxima época, por isso vamos trabalhar na saída dele", referiu Mario Giuffredi, empresário do internacional português.

Mário Rui, lateral-esquerdo de 28 anos, foi contratado, na última época, à Roma, por empréstimo. Conquistou um lugar no onze e convenceu o Nápoles a comprá-lo, por 5,5 milhões de euros. Esta época, o defesa português manteve a titularidade, tendo marcado um golo em 31 jogos.

Mário Rui tem contrato com o Nápoles até 2022. Recentemente, tem sido associado, por alguma imprensa, ao interesse de Benfica e Torino.