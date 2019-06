Temperaturas caem 10 graus. E vai chover nalgumas zonas do país

Nos próximos dias o tempo vai mudar. A chuva pode chegar este domingo ao Minho e na terça-feira à região Centro, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas começam a descer já este domingo e e a queda vai ser grande, explicou à Renascença a meteorologista Paula Leitão.

“Desde sábado até ao meio da próxima semana a diferença vai ser superior a dez graus. Por exemplo, a temperatura no interior do Alentejo tem andado à volta dos 38 graus, na quarta-feira não vai passar dos 23 graus. Isto é um bocadinho mais do que dez graus de diferença”, sublinha.

No Porto, “a temperatura no sábado estava nos 31 graus, para hoje a máxima prevista era só de 24 e na quarta-feira não vai passar dos 18”, adianta Paula Leitão.

Para segunda-feira, as temperaturas mínima e máxima serão de 15 e 22 graus no Porto, 16 e 28 em Lisboa e 18 a 32 em Faro.

Para terça-feira, o IPMA prevê chuva e aguaceiros no Norte do país e Litoral Centro.