Fogo chegou perto das casas em Pinhal Novo

Seis meios aéreos e quase 170 bombeiros combatiam, pelas 18h43 deste domingo, dois incêndios em Carrazeda de Ansiães (Bragança) e Pinhal Novo (Palmela). Este último já está em fase de resolução, depois de as chamas ameaçarem algumas casas.

Um incêndio em mato deflagrou este domingo em Carrazeda de Ansiães (Bragança) e está a ser combatido por 66 operacionais, apoiados por 17 veículos, e quatro meios aéreos, mas não há casas em perigo.



"O alerta do incêndio foi dado as 15h14 desta tarde e arde mato nesta altura (16h48)", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Bragança.

Fonte dos Bombeiros de Carrazeda de Ansiães, que estão a combater as chamas, adiantaram à Lusa que arde pinhal e mato, mas não há habitações em perigo.

O incêndio de Pinhal Novo, no concelho de Palmela, deflagrou às 17h09 e chegou perto de várias casas.

A combater as chamas estão 99 operacionais, apoiados por dois meios aéreos e 28 viaturas.

Este fogo foi controlado pelas 19h30.

[notícia atualizada às 19h39]