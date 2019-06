​Miguel Oliveira em 16.º no Grande Prémio de Itália de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje no 16.º lugar a corrida de MotoGP do Grande Prémio de Itália, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, vencida pelo italiano Danilo Petrucci (Ducati).



Oliveira, que correu com o dedo anelar da mão esquerda fraturado, em consequência de uma queda sofrida durante o ‘warm up’, gastou mais 30,101 segundos do que Petrucci, que se impôs no circuito de Mugello com o tempo de 41.33,794 minutos, à frente do espanhol Marc Márquez (Honda) e do compatriota Andrea Dovizioso (Ducati), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O piloto português ficou a um lugar de pontuar – a partir do 15.º -, mantendo-se com oito pontos conquistados no campeonato da categoria rainha, que continua a ser liderado por Márquez, tricampeão mundial em título, agora com 12 pontos de vantagem sobre Dovizioso, que ocupa a segunda posição.

"Foi uma corrida difícil, mas depois do fim de semana que tivemos não esperávamos ser tão competitivos ao longo da corrida. Tive muitas dificuldades na fase final com o pneu traseiro, não consegui atacar as posições de pontos, mas acabei bastante próximo de terminar nos pontos", declarou Miguel Oliveira no final da corrida.