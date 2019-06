Papa pede perdão a ciganos por "discriminações, segregações e maus tratos"

O Papa Francisco pediu este domingo "perdão" à comunidade Rom (etnia cigana), "em nome da Igreja Católica", pelas "discriminações, segregações, maus tratos" sofridos por esta comunidade.

"No coração, porém, trago um peso. É o peso das discriminações, segregações e maus-tratos sofridos pelas vossas comunidades. A história diz-nos que os próprios cristãos, os próprios católicos não são alheios a tanto mal. Quero pedir perdão por isso. Em nome da Igreja, peço perdão, ao Senhor e a vós, por todas as vezes que, ao longo da história, vos discriminamos, maltratamos ou consideramos de forma errada, com o olhar de Caim em vez do de Abel, e não fomos capazes de vos reconhecer, apreciar e defender na vossa peculiaridade.", disse Francisco num encontro com representantes desta etnia, acompanhado pela reportagem da Renascença.



O encontro teve lugar no bairro de Barbu Lautaru, uma pequena localidade na periferia de Blaj, onde esta manhã Francisco beatificou sete bispos greco-católicos. Cerca de 200 pessoas estiveram neste momento que uniu o Papa e a comunidade Rom.

"Sempre houve, na história da humanidade, Abel e Caim. Há a mão estendida e a mão que fere. Há a abertura do encontro e o fechamento do desencontro. Há a hospitalidade e há o descarte. Há quem veja no outro um irmão e quem nele veja um obstáculo no próprio caminho. Há a civilização do amor e há a do ódio. Cada dia, há que escolher entre Abel e Caim. Como sucede perante uma encruzilhada, frequentemente impõe-se-nos fazer uma escolha decisiva: seguir o caminho da reconciliação ou o da vingança", acrescentou Francisco.



Um dos presentes neste encontro foi o pároco local. Don Ioan, também de etnia Rom, lembrou um dos mártires beatificado este domingo de manhã. "Não podemos esquecer o bispo mártir Ioan Suciu, que jogava futebol com os pequenos Rom, nestas ruas onde agora estamos, num autêntico espírito fraterno de amizade e partilha", disse.

Na Europa, o número de ciganos é calculado entre 10 milhões e 12 milhões de pessoas, o que representa 1,2% da população da União Europeia.