​Arranjo estético das igrejas debaixo de polémica

Fátima Eusébio não põe em causa a dedicação das pessoas, mas a coordenadora do departamento dos bens culturais da diocese de Viseu não pode deixar de chamar atenção, para aquilo que considera ser um exagero de ornamentos florais.

Não se decora uma Igreja com tanta ostentação, defende a diretora do departamento dos bens culturais da diocese de Viseu. Numa época tradicionalmente de celebrações litúrgicas como crismas, batizados e casamentos, Fátima Eusébio alerta para os exageros que tem observado em algumas igrejas.

“Em cima da mesa do altar está o que é essencial para a celebração, o arranjo nunca deve subir para o altar, vi ânforas com água e tules e panos. Grandes vasos de vidro, mistura de elementos que estão a desvirtuar o que é a celebração”, detetou nos templos que visitou recentemente, sem deixar de elogiar a boa vontade das pessoas que se envolvem neste trabalho.

“O seu trabalho deve ser relevado, um autêntico trabalho litúrgico, mas a instrução do missal romano, no capítulo 5, dá instruções claras que devem ser tidas em conta”, afirma.

A responsável do departamento dos bens culturais da diocese de Viseu dá como bom exemplo, o andor de Nossa Senhora de Fátima, “onde as flores não tapam a imagem”.

Cada cor sua sentença, e cada flor não deve ser escolhida ao acaso. Fátima Eusébio sugere formação. “É importante que quem faça os arranjos tenha alguma formação na compreensão da dignidade do espaço, porque através das flores estamos a formar as pessoas que estão presentes, a cor das flores que se usam no Natal ou na Páscoa, não é a mesma que se coloca num Crisma”, conclui.

Simplicidade e não ostentação, pede Fátima Eusébio.