Reitora da Católica pede mais conciliação da vida profissional e familiar

A reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, pede mecanismos de conciliação da vida profissional e familiar.



Só assim será possível haver igualdade de oportunidades entre o homem e a mulher, disse este sábado Isabel Capeloa Gil, à margem da 15.ª Jornada Nacional da Pastoral da Cultura.

A reitora pediu que “o trabalho em part-time ou o trabalho a partir de casa sejam mais alargados”.

Embora haja empresas que já o praticam, “o que seria desejável é que acontecesse de forma a permitir de maneira digna que os profissionais pudessem manter o seu vencimento e pudessem dedicar tempo à família”, explicou Isabel Capeloa Gil.

Já para a médica psiquiatra Margarida Neto, os gestores teriam mais vantagens se contratassem mais mulheres, “porque as capacidades de uma mulher que é mãe aumentam: a capacidade de gestão, de empreendimento, de desenrascar, de interligação, de coordenar e de fazer várias coisas ao mesmo tempo”, pelo que “contratar mulheres é bom”.

Para o escritor Henrique Raposo, a dignificação das mulheres passa pelos homens. Estes, disse o cronista da Renascença e do Expresso, têm de ceder poder às mulheres, e deu exemplos práticos.

“Quando os miúdos estão doentes, não pode ser a mulher a única que fica em casa a tomar conta dos miúdos, tem de ser os dois,” salientou o escritor, para quem “esse sacrifício da carreia, da ambição profissional não pode ser um exclusivo das mulheres”.

O escritor acrescentou ainda que “para um homem católico isto é mais importante porque ele tem de colocar a família no centro”.

A Jornada Nacional da Pastoral da Cultura terminou com a entrega do Prémio Árvore da Vida ao historiador José Mattoso.

Para José Carlos Pereira, diretor do secretariado nacional da Pastoral da Cultura, José Mattoso é o exemplo “de uma alta rentabilização dos talentos que Deus lhe concedeu”.

“Ele é um exemplo de um grande criador de conhecimento, no caso, da ciência historiográfica, mas também de um grande nome do humanismo cristão, o que significa que é um homem exemplar na sua presença no espaço público e de intervenção cívica e social, não só como um homem sedento de conhecimento, mas sedento de sabedoria e que atingiu um alto grau num domínio e noutro”, afirma José Carlos Pereira.

Para o historiador, este Prémio é “uma honra”. José Mattoso afirmou que “atravessamos hoje uma época de reformas e só um pluralismo de raiz evangélica pode conciliar a imensidade e a multiplicidade das incarnações de Jesus Cristo, no tempo e no espaço, com a unidade de Deus Pai”.