​Neymar acusado de violação. Jogador nega e fala de "armadilha"

Uma jovem brasileira acusa o jogador de futebol Neymar de violação num quarto de hotel de Paris. O caso terá acontecido a 15 de maio. A queixa foi apresentada sexta-feira numa esquadra de Santo Amaro, nos arredores da cidade de São Paulo, avança o jornal francês “L’Équipe”.

A jovem diz ter conhecido Neymar, estrela da seleção do Brasil e do Paris Saint-Germain, através da rede social Instagram.

De acordo com a denúncia, o jogador ofereceu à mulher um bilhete de avião do Brasil para Paris, através de um amigo.

A jovem diz ter viajado para a capital francesa e encontrou-se com Neymar, a 15 de maio. Depois de terem “flirtado” no quarto de hotel, Neymar, que tinha ingerido bebidas alcoólicas, tornou-se agressivo e violou-a, segundo a queixosa.

A alegada vítima regressou ao Brasil dois dias depois, “emocionalmente perturbada” e “com medo de apresentar queixa”, adianta o “L’Équipe”.

O jogador já se pronunciou publicamente sobre o assunto. Neymar publicou um vídeo na sua conta oficial do Instagram no qual alude a uma "armadilha". Neymar diz-se "muito chateado nesse momento" e revela detalhes das suas conversas com a jovem. O jogador reconhece que este é um assunto intímo, mas que é "necessário expor para provar que não aconteceu nada demais".

Neymar encontra-se ao serviço da seleção do Brasil, que está em estágio de preparação para a Copa América, que começa a 15 de junho.

