Liga dos Campeões. Pochettino fala em derrota “dolorosa”

A derrota na final da Liga dos Campeões foi um momento muito "doloroso", declarou Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, no final da partida que ficou marcada por uma grande penalidade nos primeiros segundos de jogo.



"Toda a gente viu o que se passou. Marcar um penálti aos 27 segundos dá cabo de tudo o que se planeou ao longo da semana para esta final. O Liverpool não contava com isso, ter um penálti assim, no momento em que foi. O efeito foi muito negativo para a minha equipa", o técnico argentino.

Mauricio Pochettino não concorda com a decisão do árbitro, que assinalou uma mão na bola do médio Moussa Sissoko.

O primeiro golo do Liverpool “enervou a equipa”, mas o Tottenham conseguiu responder e esteve “muito melhor na segunda-parte”, só faltou marcar, lamentou o treinador.

“O que aconteceu é doloroso, mas ao mesmo tempo temos de estar calmos na forma como analisamos as coisas. Fomos fantásticos porque chegámos à final e fizemos esta campanha. Mas é doloroso porque queríamos ganhar e acreditávamos que podíamos ganhar”, declarou.

Mauricio Pochettino assume responsabilidades na hora da derrota e não se arrepende de ter dado a titularidade a Harry Kane e deixado Lucas Moura no banco de suplentes.

O técnico argentino deu os parabéns “ao Liverpool, a Jurgen Klopp e aos jogadores que fizeram uma grande época” e disse que não é altura para falar sobre a sua continuidade no Tottenham.

O Liverpool conquistou este sábado a sexta Liga dos Campeões da sua história, ao vencer o Tottenham, por 2-0, golos de Salah e Origi.