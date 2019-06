​Liga dos Campeões. Jogadores do Liverpool realizaram “sonho de criança”

Alisson, guarda-redes do Liverpool, um dos heróis do jogo



“É difícil descrever tudo o que aconteceu este ano. Merecíamos encerrar a temporada com o título. Conseguimos conquistar isso. Deus é bom demais”.

Capitão Jordan Henderson

“Sem o treinador isto era impossível. Passámos por tempos difíceis durante as épocas, mas o que ele fez desde que chegou ao clube é inacreditável. Os jogadores que ele trouxe tornaram a equipa mais forte e tornou melhores os jogadores que cá estavam. A união do grupo, ele criou um balneário especial. Todos os elogios vão para o treinador.”

“Estou tão orgulhoso de fazer parte deste clube de futebol. Estou cá há muito tempo, mas ser capitão é ainda mais especial para mim. Significa tudo para mim, é um sonho de criança. Tento dar sempre o meu melhor quando estou em campo. Este é o melhor momento da minha vida, além dos meus filhos. Sonho com isto desde criança.

Mohamed Salah, autor do primeiro golo

“Toda a gente está feliz, estou satisfeito por ter jogado a minha segunda final consecutiva e jogado os 90 minutos, finalmente. Todos deram o seu melhor hoje, não houve grandes prestações individuais, toda a equipa foi incrível.”

“Sacrifiquei muitas coisas pela minha carreira. Ir de uma aldeia para o Cairo e ser um egípcio a jogar a atingir este nível é inacreditável para mim.”

Trent Alexander-Arnold, defesa do Liverpool

“É difícil encontrar as palavras nesta altura. Com a temporada que fizemos, merecemos mais do que qualquer outra equipa. Fizemos algo de especial, dominámos o jogo. Não vamos olhar para trás e pensar que foi um jogo lento, vamos ver que somos campeões europeus. Sou só um rapaz normal de Liverpool cujo sonho acabou de ser tornar realidade.”

Divock Origi, autor do segundo golo do Liverpool

“Foi importante para a equipa, para o clube e para a cidade.”