Jurgen Klopp e a vitória do Liverpool Champions. "Estou tão orgulhoso deste clube"

“Esperámos tanto tempo por isto, mas os rapazes conseguiram. É incrível. Inacreditável”, declarou o treinador do Liverpool.

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, manifestou o seu enorme orgulho por representar o clube inglês após a conquista da Liga dos Campeões.

A equipa inglesa conquistou este sábado a sexta taça dos campeões europeus da sua história. A última tinha sido em 2005. Jurgen Klopp levanta o troféu depois de derrotas em duas finais, uma com o Liverpool e outra com o Dortmund.

“A minha família está sentada ali e eles sofreram em todas as finais que jogámos, sofreram mais do que eu. Dedico a vitória a eles e aos meus treinadores. Fizeram um trabalho incrível. Os proprietários que nos apoiaram com tudo o que tinham. Estou tão orgulhoso deste clube. É a melhor fotografia que um clube pode ter”, declarou o treinador alemão.

Jurgen Klopp disse depois, em conferência de imprensa, que se sentia "aliviado" pelos adeptos "que sempre apoiaram a equipa" e pelos jogadores, "a chave desta vitória",

O treinador acredita que a vitória na Liga dos Campeões "é só o princípio para esta equipa e este clube" e deixou uma palavra para o Tottenham: "sei bem o que estão a sentir neste momento".