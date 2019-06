Portugal começa mal o Torneio de Toulon

A seleção nacional de sub-19 entrou no Torneio de Toulon, este sábado, com uma derrota, por 1-0, diante do Chile.

Mathias Pinto marcou, aos 13 minutos, o único golo do jogo da primeira jornada da competição, que decorre em França.

Por Portugal, foram titulares: Celton Biai (João Valido, 80'), João Costa, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Romário Baró (cap.) (Marco Nascimento, 46'), Gonçalo Ramos (Fábio Vieira, 76'), Tiago Dantas (Vítor Ferreira, 46'), Rodrigo Fernandes, João Lopes (Umaro Embaló, 60) e Félix Correia.

"Na primeira parte o Chile esteve por cima do jogo e marcou um golo. Nós entrámos para a segunda parte de forma diferente, fomos superiores ao adversário em alguns momentos e podíamos mesmo ter marcado o golo do empate. Infelizmente não fomos eficazes na finalização. Obviamente que queremos sempre ganhar, mas também temos de saber evoluir nas dificuldades e nas derrotas. Estou satisfeito pelo envolvimento dos jogadores", afirmou o selecionador de sub-19, Filipe Ramos, citado pelo site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Filipe Ramos salientou que o "grande objetivo" e principal foco é a preparação para o primeiro jogo do Europeu da categoria, frente à Itália. A referida competição realiza-se entre 14 e 27 de julho, na Arménia.