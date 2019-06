Jorge Jesus deixa mensagem à torcida do Flamengo. “Vou para ganhar todos os títulos”

Em declarações ao canal Esporte Interativo, em pleno relvado do estádio Wanda Metropolitano, antes da final da Liga dos Campeões, Jorge Jesus revela que ficou apaixonado com a proposta de rumar ao Brasil para comandar uma das maiores equipas do mundo.

Jorge Jesus vai partir para uma nova aventura no Flamengo. O treinador português promete à torcida do clube brasileiro que vai lutar para “ganhar todos os títulos”.

O que o levou a aceitar esta proposta do Flamengo?

“A proposta baseia-se na grandeza que é o Flamengo no mundo. Fui habituado a conhecer esses grandes quatro nomes do futebol mundial: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Esta possibilidade de trabalhar no clube de maior dimensão no Brasil apaixonou-se.”

“A proposta que o Flamengo tem para qualquer técnico é ganhar e eu quero é ter objetivos de ganhar títulos, e o Flamengo proporciona isso a qualquer treinador. Além das competições nacionais, tens a Libertadores e depois podes estar na final do Campeonato do Mundo [de clubes], isso é o máximo para qualquer treinador.”

“Espero defrontar o Liverpool na final do Campeonato do Mundo, porque tem uma história, a última vez que o Flamengo ganhou, ganhou 3-0 ao Liverpool.”

Vem para conseguir títulos e jogar com qualidade?

“Isso é a vida do treinador, do presidente e de um clube como o Flamengo. Quando estás num clube grande, tu tens de jogar para ganhar títulos, todos os títulos. Essa é a pressão que eu estou habituado a ter e não sei viver sem ela. Estou super entusiasmado porque vou para um grande clube, com uma torcida fantástica, muito apaixonada, muito exigente e é isso que eu quero.”