Tanak treme, mas não cai da liderança do Rali de Portugal

Custou, mas Ott Tanak conseguiu defender a liderança do Rali de Portugal, no segundo dia de competição, este sábado. O piloto estónio da Toyota perdeu quase 20 segundos para os mais diretos perseguidores.

Tanak foi quinto na primeira especial, depois fez pódio nas seguintes, tendo vencido em Vieira do Minho 2. Contudo, fez somente sétimo e oitavo nos dois últimos troços, em Cabeceiras de Basto e Amarante.

Kris Meeke (Toyota) foi o grande beneficiado da irregularidade de Tanak. O britânico foi o mais rápido em Vieira do Minho 2 e, nas restantes, esteve quase sempre lá em cima, ganhando tempo ao colega de equipa.

O dia começou bem para Jari-Matti Latvala (Toyota), que ocupava o segundo lugar da geral, com o triunfo em duas classificativas, porém, o finlandês desistiu à entrada para a segunda passagem por Amarante, por problemas nos suspensores. Aproveitou o belga Thierry Neuville (Hyundai), que venceu os dois últimos troços do dia e subiu ao pódio.

Ao fim do segundo dia, Tanak mantém-se na liderança, mas a vantagem é, agora, bem mais magra. O estónio tem 4,3 segundos sobre Meeke e 9,2 sobre Neuville, que quebrou a hegemonia da Toyota no pódio.

Sébastien Ogier (Citroen), que procura a sexta vitória no Rali de Portugal, foi, entre os favoritos, o que ganhou menos tempo a Ott Tanak: recuperou "apenas" quatro segundos. O piloto francês, que foi "top-5" em todas as especiais do dia, subiu do quinto para o quarto lugares, por força da desistência de Latvala, e encontra-se a 21 segundos do líder.

O Rali de Portugal é a sétima prova do Mundial de Ralis, atualmente liderado por Ogier. O francês soma 122 pontos, mais dez que Tanak, que ocupa o segundo lugar, e mais 12 que Neuville, que é terceiro.