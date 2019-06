Alisson reescreve o guião e o Liverpool conquista a Liga dos Campeões

01 jun, 2019 - 18:45 • Inês Braga Sampaio

Tottenham 0-2 Liverpool. Com Alisson, a história é outra. O guarda-redes brasileiro fez esquecer Karius, com uma grande exibição, e deu ao Liverpool o título que escapou em 2018. O Tottenham dominou, mas os golos de Salah, aos dois minutos, de grande penalidade, e de Origi, aos 87, foram lei, no Wanda Metropolitano. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.