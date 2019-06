​Mulher com queimaduras graves em Alpiarça após tentativa de homicídio pelo marido

Uma mulher de 41 anos ficou ferida este sábado com gravidade, com queimaduras no corpo, em Alpiarça, Santarém, após o marido ter regado a vítima com álcool, dentro de uma viatura, informou hoje a GNR.



A alegada tentativa de homicídio terá ocorrido às 5h00, na localidade de Frade de Cima, Alpiarça, num contexto de violência doméstica, disse à agência Lusa fonte do Comando Geral da GNR.

O agressor "terá metido a mulher dentro de uma viatura, agrediu-a, colocou-a dentro da viatura e regou-a com álcool e tentou pegar fogo com um maçarico", acrescentou a mesma fonte.

A viatura foi totalmente consumida pelas chamas e a mulher, com queimaduras graves, foi transportada para o Hospital de Santarém, tendo depois sido transferida para o Hospital de São José, em Lisboa, para a Unidade de Queimados.

O marido da vítima acabou por se suicidar, por enforcamento, já dentro de casa, informou a GNR.

De acordo com a mesma fonte, a vítima tem dois filhos, de nove e 17 anos, que foram encaminhados para os avós.

A Polícia Judiciária já esteve no local para inspeção criminal, referiu.