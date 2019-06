Ciclista ataca espectador que o derrubou na Volta a Itália

A 20.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta ficou marcada por um momento insólito. O colombiano Miguel Ángel López, da Astana, atacou um espectador que, aparentemente, o derrubou.

Numa subida íngreme, mesmo antes dos cinco quilómetros finais, o espectador em questão pôs-se a correr ao lado dos ciclistas, no entanto, colidiu com outro adepto, que estava à frente da linha do público, sendo empurrado contra os ciclistas, e terá acabado por derrubar Miguel Ángel López. Mal se levantou, o colombiano foi ter com o adepto em questão, que estava caído contra os "rails", e golpeou-o na cabeça.

O "Superman", que veste a camisola branca do Giro, atribuída ao melhor jovem, regressou à sua bicicleta, tentou reparar a correia e ainda teve ajuda de outro espectador. No final, após longa demora, foi o companheiro de equipa Jan Hirt a ajudá-lo a regressar à estrada. Contudo, López já tinha perdido terreno para a frente da corrida.