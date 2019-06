Benfica derrota Sporting e está na final da Taça de Portugal de hóquei em patins

O Benfica assegurou o apuramento para a final da Taça de Portugal de hóquei em patins, este sábado, ao derrotar o Sporting, na meia-final por 7-3, disputada no Pavilhão Municipal de Oliveira de Azeméis.

Os leões estiveram a vencer por dois golos, ambos marcados por Ferran Font, no entanto, permitiram a reviravolta. Primeiro, Nicolía e Miguel Vieira empataram e, depois, Adroher completou a cambalhota. Ordoñez ampliou a vantagem encarnada, antes de Font fazer o "hat-trick" e reduzir para o Sporting.

Porém, a partir daí, só o Benfica marcou. Nicolía e Ordoñez apontaram os respetivos segundos "tentos" da conta pessoal, antes de Ordoñez completar o "hat-trick", estabelecendo o resultado final. A um minuto do fim, o Sporting beneficiou de um penálti, para se relançar na discussão do resultado, mas Raul Marín permitiu dupla defesa a Pedro Henriques, no primeiro remate e na recarga.

O Benfica segue para a final da Taça de Portugal de hóquei em patins, em que defrontará a Oliveirense, que superou o Riba d'Ave, por 4-2.

O encontro ficou marcado por um momento negativo, por volta dos 40 minutos de jogo. A claque do Benfica fez o som de um "very-light", em alusão à morte do adepto sportinguista Rui Mendes, que morreu na sequência da deflagração e lançamento do referido engenho pirotécnico, por parte de um adepto encarnado, na final da Taça de Portugal de futebol, no Jamor, em 1996.