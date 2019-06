Miguel Oliveira parte da última linha da grelha em Itália

Miguel Oliveira voltou a ficar aquém do esperado, na qualificação para o Grande Prémio de Itália, realizada este sábado. O piloto português, aos comandos da KTM da Tech3, vai começar a sexta prova do Mundial de MotoGP na penúltima posição, desde a última fila da grelha de partida.

A "pole position" foi para o espanhol Marc Márquez (Honda), líder do Mundial, que bateu os "rookies" Fabio Quartararo (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati) por 2,1 e 3,6 décimas de segundo, respetivamente. O vigente campeão do mundo fez uma melhor volta de 1045.519.

Miguel Oliveira ficou a quase dois segundos (1.957) de Márquez, tendo sido superado pelas duas motas de fábrica da KTM, pilotadas pelo espanhol Pol Espargaró (11.º) e pelo francês Johann Zarco (19.º), e, inclusive, pelo colega de equipa da Tech3, o malaio Hafizh Syahrin. O português só foi melhor que o italiano Andrea Iannone (Aprilla).

"O resultado não era o pretendido, mas temos a corrida amanhã [domingo] para recuperar posições e é nisso que nos vamos concentrar", assinalou Miguel Oliveira, que continua sem conseguir passar à Q1, na época de estreia no MotoGP, citado pela sua assessoria de imprensa.



Miguel Oliveira ocupa o 18.º lugar do Mundial de pilotos, ao fim de cinco Grandes Prémios, com oito pontos. A corrida propriamente dita do GP de Itália está marcada para domingo, a partir das 14h00, em Mugello.