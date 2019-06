Papa na Roménia. "A fé não se transmite apenas com palavras, mas com gestos"

Onde houver confusão e exclusão, "levemos harmonia e partilha", pediu este sábado o Papa Francisco num encontro com jovens e famílias na cidade de Iasi, na Roménia, onde destacou o exemplo das mães e avós.

Numa celebração perante milhares de famílias romenas e de outros países da região, o Papa argentino disse aos milhares de católicos que não esqueçam as mães e avós, que com a sua “fé simples, mas robusta” ajudam aos poucos a construir o Reino de Deus.

Francisco sublinha que a fé não se transmite “apenas com palavras, mas com gestos, olhares, carícias como as das nossas mães e avós”.

“Nos lugares onde houver muito rumor, que saibamos escutar; onde houver confusão, que inspiremos harmonia; onde tudo se reveste de ambiguidade, que possamos levar clareza; onde houver exclusão, que levemos partilha; no meio do sensacionalismo, das mensagens e notícias rápidas, que nos preocupemos com a honra dos outros; no meio da agressividade, que demos prioridade à paz; no meio da falsidade, que levemos a verdade”, apelou.

Neste encontro no bastião católico de Iasi, Francisco cumpriu o sonho do Papa João Paulo II de se encontrar com os jovens romenos.

Francisco pediu à Virgem Maria que proteja as crianças de todo o mundo e que os mais velhos lhes garantam o direito ao futuro.

Ás novas gerações e às menos novas, o Papa recordou que “sem amor e sem Deus, nenhum homem pode viver sobre a terra”.

“Nós pertencemos uns aos outros, e a felicidade pessoal provém de fazer os outros felizes. Tudo o resto não passa de fábulas... Para caminhar juntos no lugar onde estás, não te esqueças de tudo aquilo que aprendeste em família”, frisou Francisco neste encontro com jovens e famílias no segundo dia da visita à Roménia.