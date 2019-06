Carapaz tem uma manga da camisola rosa vestida

Richard Carapaz tem a Volta a Itália na mão. O ciclista equatoriano (Movistar) manteve a liderança na 20.ª etapa e só uma péssima prestação no contrarrelógio da tirada final lhe tirará a camisola rosa.

A etapa deste sábado foi ganha pelo espanhol Pello Bilbao (Astana), que venceu ao "sprint" o compatriota Mikel Landa (Movistar). O terceiro classificado, o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) completou o acidentado percurso entre Feltre e Croce d'Aune, de 194 quilómetros, em mais dois segundos que a dupla da frente, que o fez em 5h46m02s.

Carapaz terminou a etapa no quarto lugar, quatro segundos depois do vencedor, e com o mesmo tempo do seu mais direto perseguidor na classificação geral individual, o italiano Vincenzo Nibali (Astana). O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi apenas 14.º, a 50 segundos de Carapaz (54 de Bilbao), e perdeu o terceiro lugar da geral para Landa.

Portanto, Carapaz lidera a geral, com 1m54s de vantagem sobre Nibali e 2m53s sobre o colega de equipa Landa. Roglic caiu para quarto, a 3m16s, e, em quinto, surge o holandês Bauke Mollema (Trek), a 5m51s.

Depois de ter sido terceiro no dia anterior, Amaro Antunes (CCC), fez 63.º lugar na etapa, a 32m05s de Bilbao. O único português em prova desceu de 48.º para 54.º classificado da geral, a 2h09m53s do camisola rosa.

A 21.ª e última etapa do Giro, marcada para domingo, é um contrarrelógio individual (CRI) de 15,6 quilómetros, em Verona. Carapaz não é dos mais fortes na disciplina, contudo, surpreendeu na nona etapa e não quererá desperdiçar a vantagem que tem. Nibali aguenta-se bem no CRI, já Landa costuma sentir dificuldades e Roglic é dos melhores que há.