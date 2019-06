Osaka cai em Paris, mas não perde a coroa

Naomi Osaka foi eliminada, este sábado, na terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da época de ténis. Apesar do desaire, a japonesa manterá a primeira posição do "ranking" WTA.

A número um mundial, de 21 anos, foi surpreendida pela checa Katerina Siniakova, número 42 da hierarquia, de 23 anos, em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-2, em somente 1h17. Osaka esteve irreconhecível e demonstração disso são os 38 erros não forçados que cometeu.

Na primeira vez que disputava um Major como número um, Osaka perdeu a oportunidade de encadear três troféus da categoria seguidos, depois de ter vencido o US Open, em 2018, e o Open da Austrália, em 2019.

Apesar da derrota, Osaka não perderá o primeiro lugar da hierarquia mundial, uma vez que as tenistas que tinham hipótese de a destronar - Karolina Plísková, Angelique Kerber e Kiki Bertens - já foram eliminadas.

Nos oitavos de final, Siniakova terá pela frente a norte-americana Madison Keys, número 14 do "ranking".