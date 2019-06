Liga das Nações. "Jogar em Portugal é sempre muito bom"

A seleção portuguesa não tem qualquer obrigação de vencer o jogo com a Suíça, para as meias finais da Liga das Nações. Mas é muito positivo estar a jogar em casa, diz Gonçalo Guedes.

“Acho que não é uma obrigação. Para nós vai ser muito bom, porque temos o nosso público. Jogar em Portugal é sempre muito bom para nós, jogamos em casa e temos que nos sentir mais à vontade, tranquilos e sabendo que, com a ajuda do público, as coisas podem correr da melhor maneira”, afirmou numa conferência de imprensa este sábado.

A quatro dias do jogo com a Suíça, a seleção nacional treinou esta manhã, pela última vez, na Cidade do Futebol. Em campo, o treinador Fernando Santos teve os 23 jogadores disponíveis.

Aos jornalistas, Gonçalo Guedes destacou a qualidade do adversário e admitiu que tem o objetivo de voltar a fazer dupla com Cristiano Ronaldo no ataque de Portugal.

No domingo, os jogadores concentram-se para estágio ao final da tarde, em Espinho, cidade que vai acolher a comitiva lusa durante a fase final da Liga dos Nações.