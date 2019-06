Jorge Jesus chega a acordo com o Flamengo

Jorge Jesus assinou, este sábado, o contrato para treinar a equipa brasileira do Flamengo. Os pormenores finais foram acertados esta manhã em Madrid, avança a Globo.

O treinador português deverá chegar ao Brasil daqui a umas semanas, para substituir Abel Braga. Mas a vontade é de começar já.

“Vou começar a partir de hoje”, afirmou aos jornalistas, depois da reunião com o clube.

“O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto, foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos”, disse ainda.

Jesus conta que o Flamengo lhe dê “a possibilidade de ganhar a Libertadores e o Mundial”.

“Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo”, concluiu.