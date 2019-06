Diocese do Porto analisa caso de padre com dois filhos

A diocese do Porto está a analisar o caso de um padre que terá reconhecido ser pai de duas crianças, nascidas em 2014.

De acordo com a edição deste sábado do “Jornal de Notícias”, o padre mantém atividade em três paróquias no concelho de Lousada.

Citado pelo JN, o diretor do secretariado diocesado das comunicações sociais, padre Jorge Duarte, refere que a diocese ainda não tomou uma posição definitiva, mas sublinha que a Igreja não irá permitir ao padre uma vida dupla.

O assunto já chegou ao Vaticano, com quem o bispo D. Manuel Linda está em diálogo.