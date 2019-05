Trump lança candidatura a segundo mandato nos EUA a 18 de junho

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou, esta sexta-feira, que vai lançar a candidatura a um segundo mandato no dia 18 de junho, em Orlando, no estado da Florida.

"Vou anunciar a minha candidatura a um segundo mandato presidencial com a primeira-dama Melania e o vice-Presidente, Mike Pence, no dia 18 de junho em Orlando, na Florida", escreveu Donald Trump, no Twitter.

O republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais norte-americanas em 2016 ao derrotar a democrata Hillary Clinton, sucedendo a Barack Obama no cargo. A Florida foi decisiva para a sua vitória.

O nome do seu adversário democrata nas eleições de 3 de novembro de 2020 ainda não é conhecido, existindo mais de 20 candidatos para ganhar a nomeação do partido e enfrentar Donald Trump.

A Florida é um estado tradicionalmente muito disputado, nas eleições presidenciais.

Barack Obama venceu em 2012 contra Mitt Romney com pouco menos de 1% de diferença, enquanto em 2016 Donald Trump ficou à frente de Hillary Clinton, também com pouco mais de 1% de avanço.